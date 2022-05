Gespot in Aarschot: een ruilkast voor planten en zaadjes

De wat bekendere boekenruilkasten die her en der opduiken, inspireerden Zayana. "Vooral in Nederland zijn ruilkasten al heel populair. Ik zie ze regelmatig voorbij komen op Facebook. Omdat ik zelf veel plantjes heb, wilde ik ook een ruilkast maken maar dan voor planten in plaats van voor boeken", vertelt Zayana aan Radio 2 Vlaams-Brabant.

Mensen die van hun planten of zaadjes af willen, kunnen die overdag komen ruilen. "Je mag ook altijd gewoon een plantje meenemen en een kleine donatie in de brievenbus steken. Het hoofddoel is wel om echt te ruilen. Als er dan iets leuks tussen zit, kan ik die plantjes zelf houden." (lacht)