Tienen gaat rivier Gete openleggen en maakt van plein 't Schip nieuwe ontmoetingsplek

"We willen aandacht schenken aan de geschiedenis van het plein", vertelt burgemeester Katrien Partyka (CD&V). "Vroeger was 't Schip een haven waar veel bootverkeer inscheepte, maar het werd later overkapt. We zijn er zeker van dat het openleggen van de Gete, de stad terug gaat opwaarderen".

"Het plan is om nieuwe terrassen en bomen aan te leggen, zodat men terug kan genieten van het water middenin de stad. In het verleden hebben we onze rug naar het water gekeerd. Maar alle grote en mooie steden zoals Amsterdam en Brugge hebben water, en dat effect willen we ook naar Tienen terugbrengen", aldus Partyka.