Politie zet provinciaal kampioenschap wielrennen voor dames in Halle vroegtijdig stop: "Te onveilig"

Ronny Tondeurs moet het allemaal nog even laten bezinken. "Ik had graag nog twee jaar doorgedaan om onze vijftigste verjaardag te vieren, maar die motivatie is mij en anderen afgelopen weekend volledig ontnomen", stelt hij.

Er is intussen al contact geweest tussen de politie en Buizingen Sportief. "Daar hebben wij als politie onze beslissing nog eens toegelicht. Er is afgesproken om de organisatie van de wedstrijd nog eens tegen het licht te houden. Zo kan er gekeken worden naar een andere opdeling van de wedstrijden of kan het parcours verlegd worden naar minder druk gebruikte straten", aldus nog de politiewoordvoerder.