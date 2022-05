Poolse gemeenschap in Leuven stelt nieuwe reuzin voor aan het publiek

De Poolse gemeenschap is de derde grootste internationale groep in Leuven. Zelf kent het land geen reuzencultuur, maar met de nieuwe reuzin willen ze toch een Poolse toets aan de stoet geven. Op 17 oktober 2020 vierde de Poolse school in Leuven de geboorte van hun nieuwe reuzin.

“Onze Poolse reuzin Hedwig is een teken van integratie. Met verschillende reuzen tonen we dat Leuven een internationale stad is. De naam van de reuzin verwijst naar de eerste vrouwelijke vorst van Polen, die trouwens haar vermogen naliet aan de universiteit van Krakau, een zusterstad van Leuven”, zegt Ela Grabiec, directrice van de Poolse School Leuven.