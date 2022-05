Limburger, familieman en raspoliticus: wie is Jo Brouns, de nieuwkomer in de Vlaamse regering?

Verder zegt Brouns over zichzelf: “What you see is what you get. Dat is Jo Brouns, een gewone jongen uit Kinrooi, die nu weer in Brussel staat, geflankeerd door sterke ministers, een heel sterke en enthousiaste ploeg."

En over het parcours dat zijn partij na de verkiezingen aflegde onderkent Brouns tot slot dat het niet goed was. Zoals zo vaak gebeurt in de politiek, gebruikt hij hiervoor een voetbalmetafoor.

“De eerste helft was niet goed. We hebben een heel aantal tegendoelpunten geslikt. Misschien een aantal onterechte strafschoppen. Maar nu moeten we de rug rechten en keihard werken tot het fluitsignaal: de stembusslag van 2024.”