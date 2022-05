Riemst vraagt minister beschermingsstaat verloederde hoeves op te heffen

"Het gaat om een dertigtal hoeves die opgetrokken zijn uit mergel en heel veel van die hoeves die in de jaren 90 beschermd zijn, komen nu leeg te staan." zegt burgemeester Mark Vos (CD&V) aan Radio 2 Limburg. "En dan moet je er een gepaste invulling aan kunnen geven. Vaak is dat een dure restauratie of renovatie en als je daar geen goede bestemming voor hebt, dan vind je ook niet de goede investeerder. Een aantal hoeves staat leeg, andere zijn in zeer slechte staat en 2 hoeves zijn intussen gedeeltelijk afgebrand."