Opvallend: Oud-kolonel uit kritiek op Russische staatszender, "Raketten op Finland richten? Lachwekkend"

Ook de Russische houding tegenover de NAVO en de uitbreiding ervan, neemt hij op de korrel. "Als we zo verder doen, zal de realiteit van de geschiedenis ons vroeg of laat zo hard raken dat we niet weten wat ons is overkomen."

Chodarenok stelt dat zijn land zeker niet moet dreigen met het plaatsen van raketten in de richting van Finland (een buurland van Rusland dat lid wil worden van de NAVO, red.). "Dat is lachwekkend." Chodarenok wijst er de Russische kijkers op dat hun land geopolitiek volledig geïsoleerd is. "Dat is het belangrijkste gebrek in onze politieke en militaire situatie. Ook al willen we dat niet toegeven, bijna de hele wereld is tegen ons. En het is die situatie die we moeten rechtzetten."

De presentatrice trekt zijn standpunt vervolgens in twijfel en vraagt zich af welke houding Rusland dan wel had moeten aannemen. "Er zijn toch nog bondgenoten, zoals India en China? Daar wonen meer mensen dan in al die andere landen."