Schilde maakte stappenplan om te volgen na incidenten met agressieve honden

Mochten er zich in de toekomst nog voorvallen voordoen, kan de gemeente nu binnen de 2 werkdagen een hoorzitting plannen om de situatie te bespreken. Daarna kunnen ze bepalen welke maatregelen ze op korte termijn kunnen nemen. “We kunnen een gedragstherapeute inschakelen die de agressieve hond kan evalueren, maar we kunnen bijvoorbeeld ook de hond in beslag nemen als dat nodig zou zijn”, aldus Bauwens. In ieder geval zal de gemeente rekening houden met het welzijn van de burgers, maar ook met dat van de dieren.