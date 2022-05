Shorttrackers Hanne en Stijn Desmet gehuldigd door UHasselt

Zowel Hanne als Stijn hebben een topsportstatuut waarmee ze via een individueel traject hun studie kunnen combineren met hun sport. "Onze studieloopbaanbegeleiders werken samen met hen en Sport Vlaanderen een heel flexibel studietraject voor hen uit, waarbij zij een gewoon academiejaar kunnen spreiden over verschillende jaren", zegt Thomas Vandereyt van UHasselt. "Ze volgen zo lessen op andere momenten doorheen het jaar of leggen examens op andere momenten af dan hun medestudenten. Omdat zij behoren tot de beste van de wereld in hun sport, krijgen zij ook financiële ondersteuning van Sport Vlaanderen."