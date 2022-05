Spaanse rapper Valtònyc wordt niet uitgeleverd aan Spanje

Spanje wilde dat de rapper werd overgeleverd zonder dat de Belgische justitie zich opnieuw over de zaak kon buigen. Dat kan in dossiers rond terrorisme, maar dan moet de opgelegde celstraf hoog genoeg zijn. Spanje had net de celstraffen voor het aanzetten tot terrorisme verhoogd, maar op dat moment was Valtònyc al veroordeeld.

Een ware procedureslag volgde. Zo passeerde de zaak bij het Europees Hof van Justitie om na te gaan of België de dubbele strafbaarheid kon aftoetsen of niet. Uiteindelijk besliste het Europees Hof dat België zelf mocht beslissen of Valtònyc uitgeleverd moest worden of niet.

Maar daarmee was de kous niet af. Zo moest justitie nog nagaan bij het Grondwettelijk Hof of de Belgische wet op majesteitsschennis al dan niet in strijd is met de grondwet. Het hof oordeelde dat dat inderdaad zo is. Uiteindelijk besliste de Gentse Kamer van Inbeschuldigingstelling in december 2021 dat de rapper niet uitgeleverd moest worden aan Spanje. Het parket ging in beroep tegen die beslissing, maar ving vandaag opnieuw bot.