Stad Antwerpen koopt deel van fel bevochten Ferrarisbos in Wilrijk

Daarnaast zal het bos ook toegankelijk gemaakt worden. "We hebben dat ook al gedaan met een terrein in Hoboken, aan de Lage Weg. We denken bijvoorbeeld aan vlonderpaden, andere paden en banken. Er wordt nu bestudeerd wat er mogelijk is, waar die allemaal moeten komen en waar die waterbuffers best ingericht worden. We willen dat ook met Natuurpunt bekijken. Zo zijn er ook ideeën om een doorgang te maken naar het westelijk gelegen kasteeldomein Klaverblad."

Mogelijk wordt het toegankelijke deel van het Ferrarisbos nog groter. "We zijn nog in onderhandeling met de bank ING. Die bezit ook een deel van het Ferrarisbos."