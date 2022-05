Met IZY-trein verdwijnt goedkoop en milieuvriendelijk alternatief voor reis naar Parijs: heb je nog opties?

Toch is Gomme niet verbaasd dat er opnieuw een trein verdwijnt. "Dertig jaar geleden kon je vanuit Brussel rechtstreeks naar bijna overal in Europa gaan met minstens één trein per dag. Die treinen waren zeker in de topmaanden goed bezet dus het is niet zo dat daar geen cliënteel voor was. Maar het veranderde economische kader heeft het zeer moeilijk gemaakt om een langeafstandstrein nog winstgevend uit te baten."