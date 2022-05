10 gemeenten in Halle-Vilvoorde stappen in groepsaankoop regentonnen

Het zetten van een regenton heeft zo zijn voordelen. Met regenwater kan je bijvoorbeeld de tuin sproeien, het terras poetsen, of de auto wassen. "Vaak gebruiken mensen gewoon leidingwater om die klussen te doen", meent De Schrijver. "Gemiddeld komt dat op 120 liter drinkwater per persoon per dag, en in warmere periodes stijgt dat zelfs naar 150 liter per persoon per dag. Een regenton is dus niet alleen goed voor het klimaat, maar ook voor je portefeuille".