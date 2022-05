Toneelhuis in Antwerpen dreigt subsidies te verliezen: "We vechten voor elke job die hier zit"

"We hebben onze tijd genomen om een repliek te schrijven op het eerste, negatieve advies van de beoordelingscommissie," zegt Tom Dewispelaere die mee de artistieke leiding op zich neemt van Toneelhuis. "Ik zit soms gesprekken te voeren over de dagelijkse werking van ons huis, en tegelijkertijd een stuk te bewerken voor het volgende seizoen. Maar dat doen we omdat er teveel op het spel staat. Nu moeten we ervoor zorgen dat we het schip laten varen, later kunnen we analyseren en reflecteren."