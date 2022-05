"Niet veilig om apothekers coronavaccins te laten zetten": artsensyndicaat BVAS trekt naar Grondwettelijk Hof

Minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (Vooruit) lanceerde vorig jaar het voorstel dat uiteindelijk wet werd. Hij wilde via de apotheken de huisartsen ontlasten, de vaccinatiegraad opkrikken en nieuwe coronagolven opvangen. Maar verschillende artsenvakbonden en -verenigingen waren toen al het idee niet genegen. Ze vinden het problematisch dat apothekers medische handelingen mogen stellen en kaarten kritisch de vergoeding aan die de apotheken hiervoor zullen ontvangen.



BVAS trekt nu naar de rechtbank en spreekt over de schending van een aantal grondwettelijke rechten. De grootste artsenvereniging vreest voor de opvolging bij nevenwerkingen. "Apothekers zijn niet opgeleid om medische problemen door de vaccinatie op te sporen. Vaccinatie kan een anafylactische shock uitlokken. Er is risico op neurologische en immuniteitscomplicaties, koorts en asthenie (verzwakking, red.)", klinkt het.