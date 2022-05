Antwerps gouverneur verbiedt nu ook water te halen uit stroomgebieden van Grote Nete en De Aa (Maasbekken)

Door het droge weer en de lage waterstanden kondigt Antwerps gouverneur Cathy Berx aan dat er uit nog meer onbevaarbare waterlopen geen water meer mag gehaald worden. De stroomgebieden van de Grote Nete en De Aa in het Maasbekken komen er nu bij. Vanaf 5 mei was er al een verbod om water op te pompen uit de Aa in het Netebekken.