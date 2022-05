Meer verkeersdoden en gewonden in eerste maanden van dit jaar, drie keer meer ongevallen met e-steps

Belangrijke kanttekening: in de eerste drie maanden van vorige jaar golden er nog coronamaatregelen zoals een avondklok en verplicht telewerk. Er was dus minder verkeer. De cijfers van het eerste trimester zitten in dezelfde lijn als die van voor de coronapandemie.

"Er is dus geen sprake meer van een structurele verbetering zoals we die tot enkele jaren geleden meemaakten", klinkt het bij Vias. "Nieuwe fenomenen zoals e-steps moeten ook aandachtig gevolgd worden. Net als het hoogste aantal geregistreerde fietsongevallen in 10 jaar in Vlaanderen en Brussel."