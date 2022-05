Vermoedelijke opdrachtgever moord Silvio Aquino geeft na 7 jaar toe: "Heb gezegd dat geld te vinden was bij de Aquino's"

Vorige week maandag doorbrak Sandro H., de leider van de Bosnische maffiaclan die terechtstaat in Tongeren, de omerta. Hij vertelde dat hij drugscrimineel Silvio Aquino had doodgeschoten op 27 augustus 2015 in Opglabbeek.

Volgens Sandro H. was dat niet de bedoeling. Het plan was om Silvio Aquino vast te grijpen, hem mee te nemen naar zijn huis en daar in te breken. Maar toen Silvio Aquino een wapen van één van de daders kon grijpen en vuurde op de zoon van Sandro H. , werd de jongste telg van de Aquino's met 7 kogels geliquideerd.

Sandro H. zei dat hij wist dat er veel geld en juwelen te rapen vielen bij de Aquino's omdat Martino T., een oude bekende van de familie Aquino, hem dat had verteld. Tussen de Aquino's en Martino T. zat er al jaren een haar in de boter, mogelijk door een misgelopen drugsdeal. Want net als de Aquino's was Martino T. vele jaren actief in de drugstrafiek.