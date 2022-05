Verplichte zonnepanelen op nieuwe openbare gebouwen: zo wil Europa af van Russisch gas 

De deadline is strak. Tegen eind 2027, binnen iets meer dan vijf jaar dus al, hoopt Europa onafhankelijk te zijn van Russische energie. En de plannen zijn ambitieus: RePower EU gaat nog een stap verder dan het Fit for 55-plan. Dat plan voorzag eerst 32 procent aan hernieuwbare energie in de energiemix tegen 2030, en na een aanscherping 40 procent. RePower EU doet daar nu nog een extra schep bovenop en stelt 45 procent in het vooruitzicht.