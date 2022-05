"Oude wonde gaat opnieuw open": video toont executies door regime van president Assad in Syrië

Voor het eerst is videobewijs opgedoken van standrechtelijke executies door het regime van de Syrische president Bashar al-Assad. Het Amerikaanse persagentschap AP heeft fragmenten verspreid van een video die al enkele weken online circuleerde en geverifieerd is door onafhankelijke onderzoekers. Daarop is te zien hoe in een buitenwijk van Damascus mannen in burgerkleren in een kuil worden geduwd en worden doodgeschoten.