Vlucht van Manchester naar Faro omgeleid naar Nantes om dronken Britse supporters van boord te halen

Daar haalde de grenspolitie vijf dronken Britten -twee mannen en drie vrouwen, allen twintigers en dertigers en sommigen met een gekleurde sombrero op het hoofd- van boord en zette hen een nacht in de cel om te ontnuchteren.

"Ze hadden in het Verenigd Koninkrijk niet aan boord mogen gaan want het was duidelijk dat ze 's morgens al met vodka waren begonnen", zegt commandant Pierre-Yves Collin van de Franse grenspolitie. "Personen onder invloed van alcohol die het met andere passagiers aan de stok krijgen, riskeren een vlucht in gevaar te brengen", zegt de commandant. Maar dat een vliegtuig wordt omgeleid naar een andere luchthaven gebeurt zelden, klinkt het.