Vrouw VUB-docent Djalali nu executie dreigt: "Gefrustreerd, mijn man is geen prioriteit voor politici"

"Dit is foltering, niet alleen voor hem maar ook voor zijn familie", zegt Vida Mehrannia aan verslaggever Ward Bogaert, die haar voor "De wereld van Sofie" ging opzoeken in Stockholm. "Fysiek en mentaal is dit verschrikkelijk."

Vida Mehrannia is naar eigen zeggen moe, maar ze blijft ja zeggen tegen aanvragen voor interviews om het verhaal van haar man in de media te houden. "Ik heb geen andere keuze", zegt ze.

Een oplossing moet volgens haar vanuit de politieke hoek komen. "Ik ben gefrustreerd, want voor de politici is dit geen prioriteit. Al zes jaar vraag ik hen om mijn man te redden, want hij is onschuldig over de hele lijn en er is geen enkel bewijs tegen hem. Ze zeggen altijd dat ze contact houden met het Iraanse regime, maar er gebeurt niets."

Vida Mehrannia klinkt gelaten. "Mijn echtgenoot is een gijzelaar", zegt ze.