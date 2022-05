"Sarah in genderland": speciaal aanbod over liefde in alle kleuren op VRT NU, mét nieuwe docu Sarah Vandeursen 

OPROEP: In deze podcast gaan Kenneth Berth en Raf in Limburg op zoek naar mensen die Rafs' vader, Edgard Linmans, hebben gekend. Hij heeft onder andere in Zutendaal, Vlijtingen en Munsterbilzen gewoond. Tijdens de jaren 70 en 80 bezocht hij homobars in Limburg, Maastricht en Luik. Hij stierf in 1993. Wie Edgard Linmans heeft gekend mag contact opnemen met Raf via zogeboren@gmail.com of via het antwoordapparaat 0800 62454. Met deze input gaan de makers aan de slag in de laatste twee afleveringen van de podcast.