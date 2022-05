Spanje straks eerste Europees land met menstruatieverlof voor vrouwen? "Risico dat je pijn normaliseert"

Endometriose is ook meteen de meest voorkomende medische verklaring voor hevige menstruatiepijn. Dat is een gynaecologische aandoening waarbij er baarmoederslijmvlies aanwezig is buiten de baarmoeder. "Tijdens je maandstonden, menstrueert dat weefsel een beetje mee", vertelt Dehaene. "Dat veroorzaakt een ontstekingsreactie en geeft pijn."

Een normale menstruatie hoort op wat krampen na vrijwel pijnloos te zijn. Als je toch veel pijn ervaart, is dat volgens Dehaene een reden om te laten onderzoeken wat die pijn veroorzaakt. "Het is zo dat er bij endometriose vaak zeven à tien jaar zit tussen de eerste symptomen en de diagnose", weet Dehaene. "Het probleem is helemaal miskend. Een van de redenen daarvoor is dat het als normaal gezien wordt dat men pijn heeft tijdens de maandstonden."