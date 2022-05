Wim Rutten wordt waarnemend burgemeester van Kinrooi, Sofie Mertens krijgt zitje in Vlaams Parlement

De 63-jarige Wim Rutten kent het reilen en zeilen in Kinrooi, want hij is al 21 jaar schepen. En hij heeft er zin in. "De vervanging van Wouter Beke is een spannend verhaal geworden, maar dat is politiek", vertelt Rutten. "In 2001 ben ik voor het eerst schepen geworden, toen nog met Hubert Brouns (CD&V) als burgemeester. En nu was ik eerste schepen, onder Jo. Dus ik draai al wel even mee, ik denk dat dat helpt om de voetjes op de grond te houden."