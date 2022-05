Irak getroffen door achtste zandstorm in één maand: "Tegen einde van dit decennium 300 per jaar"

De stormen komen elk jaar voor, maar nu zijn het er meer, weet Neurink. "In 2013 - wat ik mij ook herinner als één van de topjaren - waren het er 122, dat was al heel veel. Er zijn soms ook jaren dat het net even minder is, maar nu wordt voorspeld dat het er tegen het einde van dit decennium 300 per jaar zouden zijn. Dan is er bijna geen stofvrije dag meer."