Zwemmen in Plas Rotselaar nog altijd verboden: “Nog geen redders, dus nog rode vlag”

Het is dezer dagen erg warm, en dan verlangen sommigen onder ons naar een frisse duik. Maar dat zal voorlopig nog niet gaan in het meer van het domein Ter Heide, je mag daar namelijk nog niet zwemmen in de bekende “Plas” van Rotselaar.

“We zijn nog erg vroeg in het jaar”, zegt schepen van Sport Bart De Vos (N-VA). “In de zomer is de Plas eigenlijk altijd open in de maanden juni en augustus. In het voorseizoen, dus mei en juni, is de Plas enkel open op bepaalde momenten. Maar nu hangt de rode vlag nog uit, dat betekent dat je niet mag zwemmen. De lig- en strandzone is wel toegankelijk van zonsopgang tot zonsondergang. Dus wie wil, kan komen scheppen in het zand of spelen met de bal op het beachvolleyterrein.”