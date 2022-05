Actiegroep gaat in beroep tegen sanering van kleiputten Terhagen in Rumst en Boom: "Waardevolle natuur verdwijnt"

Vlaams minister van Omgeving, Zuhal Demir (N-VA) heeft de omgevingsvergunning voor de volledige sanering van het huisvuil- en asbeststort in Rumst en Boom goedgekeurd. Daar is de actiegroep Red Onze Kleiputten niet mee akkoord. “We zijn ontzettend blij dat het asbeststort gesaneerd wordt, maar negentig procent van de kleiputten is huisvuilstort. Een bodemsaneringsdeskundige zegt dat het huisvuilstort geen risico met zich meebrengt en dus geen sanering nodig heeft”, zegt woordvoerder Frank Van Houtte. “Dat is waardevolle natuur dat ontbost zal worden.”