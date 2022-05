Afghaanse meisjes gaan in het geheim naar school: "Wees moedig, zo kan niemand je tegenhouden"

De taliban grepen vorig jaar de macht in Afghanistan. In het begin beloofde de extremistische beweging een tolerante aanpak en meer respect voor vrouwenrechten. Maar in de praktijk leggen de taliban steeds meer vrijheidsbeperkingen op. Vooral het feit dat tienermeisjes niet meer naar school mogen gaan, levert de beweging veel kritiek op.

Eerder beloofden de taliban de heropening van de scholen in maart, maar dat is tot nu toe niet gebeurd: "We zijn twee maanden verder en de schooldeuren zijn nog steeds dicht", zegt een 19-jarige leerling in de klas. Met het initiatief hopen de leerkrachten en meisjes wat leerachterstand in te halen, maar ze willen vooral ook een boodschap van moed overbrengen: "Wees moedig. Zo kan niemand je tegenhouden", zegt een 15-jarig meisje in de klas.