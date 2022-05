Alkense meerderheid is woest om de schorsing van het RUP voor de nieuwe voetbalterreinen

De nieuwe voetbalsite zou komen tussen de expresweg N-80, de Stationsstraat en de Broosveldstraat, de enige plek die daarvoor volgens het gemeentebestuur geschikt is. Ze was al beloofd in 2017 toen de drie plaatselijke voetbalclubs fuseerden tot KFC Alken. Het RUP voorziet nieuwe voetbalvelden en lokalen, de bestaande sportvelden in Sint-Joris, Terkoest en Alken-Centrum krijgen nieuwe bestemmingen, terwijl de landbouw gecompenseerd wordt.