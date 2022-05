Leuven schreef in 2021 voor 5,7 miljoen euro aan GAS-boetes uit via slimme camera's

In totaal stond de teller in 2021 op 99.153 overtredingen, in totaal goed voor iets meer dan 5,7 miljoen euro aan boetes. "Dit is ongelofelijk veel geld", vindt gemeenteraadslid Lies Verlinden van N-VA. "Op veel plaatsen is er duidelijk een leercurve. Mensen snappen dat er plekken zijn waar je niet door mag en dat er ANPR-camera's staan. Maar op een aantal plaatsen zien we de cijfers nog altijd amper dalen. Dat komt voor een stuk door een tekort aan signalisatie en dat moet veranderen", klinkt het bij de oppositiepartij.

Klopt niet, zegt burgemeester Mohamed Ridouani (Vooruit). "Op alle plaatsen waar er een ANPR-camera staat, is het aantal overtredingen al een tijdje in dalende lijn. Daar zijn we blij mee, want dat betekent dat Leuven verkeersveiliger wordt omdat weggebruikers de verkeersregels beter respecteren.”