Gouverneur tikt bakkerij in Tervuren op de vingers omdat verkoper geen Nederlands praat

Een verkoper van de bakkerij zou onlangs aan een klant gevraagd hebben of hij hem in het Frans mocht bedienen in plaats van in het Nederlands. Die klant vond dat niet kunnen en stuurde daarover een klacht naar het kabinet van gouverneur Jan Spooren. Die heeft intussen een brief geschreven naar de bakkerij om te vragen in het vervolg toch Nederlands te praten tegen de klanten.

"Ik begrijp niet goed waarom de gouverneur zover gaat om daarover een brief te schrijven", vertelt Dekimpe die het verhaal uit Sudinfo bevestigt. "Er werken veel verschillende nationaliteiten in ons bedrijf en iedereen moet zijn best doen. We begroeten een klant altijd met "Goeiedag, bonjour". Als die persoon "Goeiedag" antwoordt, praten wij Vlaams. Zo simpel is het."