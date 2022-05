BEKIJK - Oekraïense president speecht bij opening filmfestival van Cannes: "Er is een nieuwe Chaplin nodig"

Op de openingsceremonie gisteravond van het 75e filmfestival van Cannes is een rechtstreekse verbinding gemaakt met de Oekraïense president Volodimir Zelenski. Hij kreeg meteen een staande ovatie van de volledige zaal. In zijn toespraak had Zelenski, in een vorig leven zelf acteur, het over de relatie tussen film en realiteit. Hij refereerde naar de Amerikaanse acteur en filmmaker Charlie Chaplin die in 1940 de komische film "The great dictator" uitbracht, een regelrechte aanklacht tegen de Tweede Wereldoorlog en de dictatuur van Adolf Hitler. Bekijk hier fragmenten van zijn speech.