Bijna 40 kippen doodgebeten in weide in Reningelst

Carine en Chris pleiten voor meer jacht, want ze denken dat een vos hun kippen aanviel. “Er is een vossenjong gespot in de Pastoorstraat in Reningelst. Mogelijk zijn er nog mensen, die hetzelfde meemaakten. Onze weide is omringd met een afsluiting van twee meter hoog, maar het roofdier kon eronder door graven."

"Dan kan het ook een steenmarter of bunzing zijn”, denkt Lieven Stubbe, bestuurslid van Natuurpunt De Bron in de Westhoek. “Uit jachtdrift worden dan zoveel mogelijk prooien doodgebeten.” Volgens Erwin Verfaillie, boswachter van Agentschap Natuur en Bos in de regio, zijn zoveel dode dieren uitzonderlijk en hangt het af van het instinct van het dier. Volgens hem kan het evengoed gaan om een loslopende hond.