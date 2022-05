Hoe een bos beschermen tegen droogte? Bosgroep Oost-Vlaanderen geeft tips: "Vroeg aanplanten is belangrijk" 

De Bosgroep Oost-Vlaanderen kijkt uit naar de voorspelde regen, want de 150.000 bomen die ze dit jaar aangeplant hebben, hebben het moeilijk. Toch maakt de bosgroep zich nog niet al te veel zorgen. "De bomen staan er droog bij, maar we laten de natuur voorlopig zijn gang gaan, zegt coördinator Hans Scheirlinck. "Bij de aanplanting is rekening gehouden met de komst van droge periodes."