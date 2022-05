Plannen podiumzaal en muziekschool in Brakel uitgesteld: "Bouw zwembad kost meer dan gedacht"

"We worden geconfronteerd met allerlei onverwachte, extra kosten. Bij het opstellen van de planning konden we die nog niet inschatten", reageert schepen van Financiën, Peter Vanderstuyft (Open VLD). "De politiezone vraagt jaarlijks plots een halve miljoen euro extra, daarnaast kost de bouw van het zwembad bijna 800.000 euro meer door de oorlog in Oekraïne en ook de lonen van ons personeel stijgen.

"We blijven nog afrekeningen krijgen van andere projecten die nu afgerond zijn, maar waarbij die meerkost nog niet was ingerekend. Al die facturen beginnen door te wegen", gaat Vanderstuyft verder. "We gaan zeker nog een podiumzaal en muziekschool bouwen, maar we willen het meer spreiden."