Brand in supermarkt in Kortemark door kortsluiting in keuken

Om 7.30 uur werd Brandweer Westhoek opgeroepen voor een brand in een supermarkt op het Zarrenplein in Kortemark. “De brand is ontstaan in de keuken voor het personeel van de supermarkt”, zegt Geert Provoost, commissaris van politiezone Polder. “De keuken is volledig uitgebrand en er is veel rook- en waterschade in de winkel. Ik vrees dat die de komende dagen gesloten zal blijven.” Bij de brand vielen geen gewonden. Drie bewoners uit het bovengelegen appartement werden uit voorzorg geëvacueerd. Zijn kunnen terecht bij familie. Volgens de eerste voorspellingen zal de zaak minstens een week gesloten blijven.