Bredene bouwt milieuvriendelijk zwembad zonder CO2-uitstoot

Het complex Grasduinen in Bredene wordt de veertiende site van zwembadgroep LAGO in ons land. Er komt een sportbad van 25 meter en een grote fitnessruimte. Er is ook een interactief kinderbad en een instructiebad met beweegbare bodem. Voor de speelvogels is er een wildwaterbaan, een lagune, een speelkreek en de glijbaan Triple Slide. Binnen kunnen ze ook terecht in een grote kinderspeeltuin. Er is ook een wellnesszone met sauna, whirlpool, jacuzzi en buitenzwembad.