Brusselaars kunnen deze zomer weer zwemmen in openluchtzwembad Flow

Toch zijn er in Brussel en de Rand rond Brussel amper mogelijkheden om in openlucht te zwemmen. Bovendien zijn een aantal openluchtzwembaden intussen definitief gesloten, zoals het zwembad van het provinciedomein in Huizingen. “Elk openluchtzwembad dat verdwijnt, is echt een groot gemis. Daarom gaan we er ook zeker mee verder en volgen het verder op. En we hopen dat we later met een groot project tegengewicht kunnen bieden aan de zwembaden die sluiten”, zegt Paul Steinbrück.