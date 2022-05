Buitenverlichting van kerk in Herentals zorgt voor kleine brand

In Herentals is gisterenavond rond 23 uur een kleine brand ontstaan langs de Sint-Waldetrudiskerk. Op een van de grondspots rondom de kerk, die veel warmte afgeven, was een bosje gras terechtgekomen. De combinatie van die warmte en de droogte van afgelopen week, lag aan de oorzaak van de kleine brand.

“De spots zijn zo warm dat je in normale omstandigheden zelfs je hand er niet kan opleggen”, vertelt de burgemeester van Herentals, Mien Van Olmen (CD&V). “Een opmerkzame burger had de kleine brand opgemerkt en verwittigde meteen de brandweer.” De brandweer kreeg het vuurtje al snel onder controle, waardoor er geen schade aan de lamp of de kerk is.

De stad bekijkt of ze de spots gaan uitschakelen bij zo'n droog weer.