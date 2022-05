N-VA-CD&V-kartel in Aalter aan diggelen na foutgelopen schepenwissel

Voor De Crem betekende de beslissing om geen nieuwe N-VA-schepen aan te stellen nochtans niet het einde van het kartel. "In 2004 was ik nog een van de grondleggers van dit kartel", legt hij uit. "Het kartel heeft sindsdien schitterend werk geleverd en voor mij liggen de kaarten nog steeds goed om dat in de toekomst ook te doen."

Ook zonder de N-VA-schepen heeft CD&V nog steeds een ruime meerderheid in de gemeenteraad van 19 op 29 zetels. Inwoners van Aalter zullen weinig merken van het politiek vertrek van de schepen, zegt De Crem. "Ook bij de volgende ambtstermijn zal het schepencollege uit 7 leden bestaan, dus wat dat betreft zitten we al in het juiste werkkader voor de toekomst."