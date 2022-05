"De Wedergeboorte": Gentse Feesten stelt nieuwe affiche voor met bekende gezichten als Roland en Zoe Bizoe

In het Gentse stadhuis is het nieuwe campagnebeeld voor de Gentse Feesten voorgesteld. De affiche is geïnspireerd op een werk van de 17e eeuwse barokschilder Nicolas Poussin, waarbij een maagd opstijgt richting de hemel. "Met dit beeld stellen we de herrijzenis van de Gentse Feesten voor", zegt ontwerper Jim Van Raemdonck.