Amerikaans onderzoek: "Iemand liet vanuit cockpit vliegtuig van China Eastern met opzet crashen"

Uit vluchtgegevens blijkt dat iemand in de cockpit commando's invoerde om de Boeing 737-800 neer te laten storten. Dat schrijft The Wall Street Journal.



De zwarte doos werd geanalyseerd in de VS, omdat de Boeing van de Chinese luchtvaartmaatschappij van Amerikaanse makelij is. De Amerikanen zien zich gesterkt in hun voorlopige conclusies doordat Chinese onderzoekers tot dusver geen technische problemen met het vliegtuig of de besturingssystemen hebben gemeld. Ook werd er tijdens de crash geen noodsignaal gestuurd. Of er iets achterhaald kon worden van de opnames uit de cockpit is niet bekend. De digitale spraakrecorder liep immers schade op.