Damiaanrusthuis in Tremelo lanceert hitteplan: extra drank en waterijsjes 

Daarnaast zijn er doorheen de dag ook extra drankrondes. “De bewoners krijgen dus extra drank gedurende de dag. We proberen het woonzorgcentrum ook zo koel mogelijk te houden. We houden ramen en deuren dicht op het warmste moment van de dag en we weren de zon. ’s Avonds doen we net het omgekeerde, dan ventileren we zodat de temperaturen in huis weer afkoelen. We voorzien ook gekoelde ruimtes voor onze bewoners met airconditioning", aldus directeur Yves Minnoye.

De bewoners krijgen daarnaast maaltijden die extra rijk zijn aan water, zoals vruchtensappen, zout, yoghurt, waterijsjes, watermeloen en ice-tea.