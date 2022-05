De archeologiedagen komen eraan, onder meer in Zoutleeuw

Heel wat vondsten liggen opgeslagen in het Archeologisch Depot van Vilvoorde en dat is tijdens de archeologiedagen voor het eerst toegankelijk voor publiek. Je ziet er onder meer kommen uit de Romeinse tijd die bij toeval gevonden zijn in Elewijt. "Het zijn bronzen kommen van 2.000 jaar oud waar we zelfs overblijfselen van planten in gevonden hebben", zegt archeologe Marleen Martens. "De gedroogde planten werden gebruikt om de kommen in te verpakken. In een van de vier kommen zijn ook de namen gekrast van een familie die met de kom een offer heeft gebracht aan de goden."