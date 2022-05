Kinderen krijgen eerste smartphone gemiddeld wanneer ze 8 zijn, "digitale puberteit" begint al in lagere school

Volgens Mediawijs moet daar op die twee plekken dan ook snel meer aandacht voor komen. "We pleiten ervoor om ons niet blind te staren op die leeftijdsgrens van 13 jaar, maar willen een veel effectievere aanpak van die media wanneer het gaat over ongewenste inhoud. En we willen iedereen: leerkrachten en ouders aanmoedigen om met kinderen te praten over die sociale media en nu en dan de vraag te stellen: hoe was het online, net zoals je de vraag stelt: hoe was het op school?"