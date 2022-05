"Duffeltje het Knuffeltje" staat kinderen bij in Psychisch Centrum in Duffel: “Kinderen begrijpen niet altijd wat er aan de hand is”

Ze krijgen niet alleen een knuffel, maar ook een prentenboek. “Op die manier kunnen we een realistische uitleg geven over wat er gebeurt in het centrum. In het boekje wordt het leven op een afdeling van a tot z uitgelegd.” En dat is niet alleen handig voor kinderen. “Ouders en hulpverleners leren daardoor welke woorden ze moeten gebruiken om een gesprek aan te gaan met kinderen.”

Voor het Psychiatrisch Centrum is dit een belangrijke stap om kinderen te helpen. “Vroeger was er altijd een traditie om kinderen en familie zo ver mogelijk buiten het centrum te houden. Nu is het belangrijk voor kinderen om uit die taboesfeer te geraken, zodat ze zich niet eenzaam voelen. We gaan daarom ook meer samenwerken met scholen”, zegt Annie.