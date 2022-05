Duitse brouwerijen kampen met tekort aan bierflesjes: "Breng ze zo snel mogelijk terug naar de winkel!"

Het flesjestekort dreigt vooral een probleem te worden van kleine en middelgrote brouwerijen omdat de grote producenten vaak het eerst toegeleverd krijgen. De brouwers roepen de klanten dan ook op om de flesjes niet te laten staan in de kelder of de garage, maar ze zo snel mogelijk terug te brengen naar de winkel zodat ze opnieuw gebruikt kunnen worden.

In Duitsland wordt bier vooral in flesjes verkocht en veel minder in blik. Duitsland is de grootste bierproducent in Europa, net voor Groot-Brittannië, Rusland en Frankrijk. Het bierverbruik per hoofd ligt dan weer het hoogste in Tsjechië voor Oostenrijk en Duitsland.