Eerste 40 Oekraïners nemen intrek in nooddorp Mechelen

Eens in het dorp worden ze voort begeleid door Rode Kruis Vlaanderen. "Zij bekijken bijvoorbeeld of er kinderen zijn die naar school moeten gaan, of mensen bepaalde gezondheidsproblemen hebben enzovoorts. Er is ook een verzorgingseenheid, waar medische hulp gegeven wordt. Daarnaast wordt er voor ontbijt, middag- en avondmalen gezorgd. Er zullen ook activiteiten georganiseerd worden. Dat moet zich nu allemaal wat ontplooien. Het is een dorp dat nu begint te leven. We hopen dat de bewoners dat ook voor een stuk mee in handen nemen."

Hoe lang het dorp er zal blijven, hangt af van de situatie in Oekraïne. Momenteel zijn de wooncontainers voor 9 maanden gehuurd.