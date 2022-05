Geen schadelijke PFAS gevonden in Hoeilaart: : "Vlaamse overheid heeft onnodig paniek veroorzaakt"

Inwoners van Hoeilaart maakten zich zorgen, maar dat blijkt nu onterecht want de site Jan van Ruusbroecpark is nu van de lijst en de kaart gehaald: "We wisten we al van dag één toen de kaart bekend gemaakt werd, dat er in het park nooit PFAS gebruikt is geweest”, zegt burgemeester Tim Vandeput. “De brandweer heeft bevestigd dat er destijds alleen met water gewerkt werd destijds. Wat we nu zien is dat we alles moeten gaan corrigeren op het terrein en dat de Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij OVAM paniek heeft gezaaid, daar waar het niet nodig was.”